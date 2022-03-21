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عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة.

وتستلزم الأعمال، غلقا كليا لشارع السكة البيضاء فى الوصلة من محور صلاح سالم وحتى شارع سبيل الخازندار، على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس ولحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

وحددت المرور التحويلات بالنسبة للاتجاه القادم من محور صلاح سالم، يلزم استكمال السير المركبات بمحور صلاح سالم فيميناً شارع المساحة الجيولوجية فيميناً شارع سبيل الخازندار وصولاً لشارع السكة البيضاء.

ومن جهتها، تنسق الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.