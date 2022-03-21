تحريات العثور على جثة شاب بمياه الحوامدية: انتحار بسبب أزمة نفسية

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره بمياه النيل بدائرة قسم شرطة الحوامدية، إلى أن الشاب أقدم على إنهاء حياته قفزا في مياه النيل، لمروره بأزمة نفسية ولا شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بمياه النيل بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الأنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.