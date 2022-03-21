كورتوا: قدمنا صورة غير مقبولة لريال مدريد

قال البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني إن فريقه قدم صورة غير مقبولة، خلال مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، منتقدًا فكرة التخلي عن الكفاح في الشوط الثاني.

وقال كورتوا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية: "قدمنا صورة غير مقبولة لهذا النادي.. لقد وجدوا العديد من الثغرات".

وأضاف: "لم نكن متكتلين بشكل جيد، وتمكنا فقط من الحفاظ على شباكنا نظيفة لفترة قصيرة من عمر المباراة".

وعن القرارات الفنية من كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قال كورتوا :"بالنسبة للأمور التكتيكية، يجب أن نتحدث عنها داخليا وليس هنا"، لكنه أشار لاحقا إلى القرار المتعلق بعدم الدفع بمهاجم أساسي، في ظل غياب الفرنسي كريم بنزيما بسبب الإصابة.

وخسر ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو بأربعة أهداف نظيفة أمام غريمه التقليدية برشلونة، في المباراة التي جرت أمس الأحد، لحساب الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.