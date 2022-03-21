روسيا تحذر من فرض عقوبات على استيراد نفطها: ضربة للجميع

حذر الكرملين، اليوم الاثنين، من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على استيراد النفط من روسيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قوله إنّ إقدام الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة يمثّل ضربة للجميع، وسيحمل تأثيرات على ميزان الطاقة الأوروربي.

اقتصاديًّا أيضًا، قالت تقارير إعلامية إن المواطنين الروس يعانون حاليا من صعوبات في الوصول إلى بعض المنتجات الغذائية الأساسية مثل القمح والسكر، وذلك جراء تبعات العقوبات الاقتصادية التي فرضت على موسكو.

وأدّى انخفاض قيمة الروبل والمشكلات المتعلقة بالشحن نتيجة العقوبات الواسعة ضد موسكو على خلفية هجومها العسكري ضد أوكرانيا، في ارتفاع أسعار المنتجات بالبلاد.

وارتفع معدل التضخم الأسبوعي إلى 2.2% في الفترة بين 26 فبراير الماضي و4 مارس الجاري بعد اندلاع الحرب، والذي يعد الأعلى منذ عام 2008.