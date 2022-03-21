موسكو تسلم السفير الأمريكي مذكرة احتجاج بسبب انتقادات بايدن لبوتين

أعلنت الخارجية الروسية في بيان اليوم الاثنين، تسليم السفير الأمريكي في موسكو، جون ساليفان، مذكرة احتجاج بسبب الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



كان بايدن وصف بوتين بأنه "مجرم حرب" ثم وصفه بأنه "ديكتاتور قاتل" وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.



وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن " مثل هذه التصريحات للرئيس الأمريكي والتي لا تليق برجل دولة من مثل هذا المستوى الرفيع، تدفع العلاقات الروسية الأمريكية إلى حافة الانهيار".



كان بايدن قال في واشنطن يوم الخميس الماضي إن بوتين "ديكتاتور قاتل، وبلطجي خالص يشن حربا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا". وقد انتقد الكرملين هذه التصريحات بشدة.