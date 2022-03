تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر نيران كثيفة اندلعت من جرّاء تحطم طائرة الركاب الصينية.

وأظهرت اللقطات تصاعد أعمدة الدخان بكثافة من جرّاء الحريق، فيما تحدّثت وسائل إعلام صينية رسمية عن تحرك قوات الإنقاذ إلى المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة ركاب بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية على متنها 133 راكبا في جنوب الصين، بحسب التلفزيون المركزي.

يأتي هذا فيما قالت محطة "سي سي تي في" الحكومية اليوم الاثنين، أن طائرة ركاب تابعة لشركة "تشاينا إيسترن" تقل 133 شخصا تحطمت فى جنوب غرب الصين، مع عدد غير معروف من الضحايا.

وتحطمت "بوينج 737" في الريف بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانجشي، وتسبب الحادث بحريق في الجبل.

Breaking News: A China Eastern Airlines' Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from Kunming to Guangzhou was involved in an "accident" in Wuzhou, Guangxi Province, said the local authorities. Rescue teams are racing to the scene, and the casualties are unknown. pic.twitter.com/SugtxBmgVt