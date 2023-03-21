العراق ينضم للسعودية وقطر ويعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

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حدد ديوان الوقف السني العراقي، بعد غد الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الديوان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الثلاثاء، إن «الهيئة العليا لرؤية الهلال بديوان الوقف السني حددت الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك».

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة العليا السعودية يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ.

وأوضحت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان من عام 1444هـ، ويوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك.