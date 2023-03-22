مصطفى بكري: قضية البدل ليست رشوة للصحفيين بل حق لهم

هنأ الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على فوزه بانتخابات النقابة، مشيدًا بتهنئة منافسه الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، بعد إعلان النتيجة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أنه يعتبر النقيب السابق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيبًا مستمرًا للصحفيين، قائلًا إنه «أدار العملية الانتخابية بروح من الحيادية والموضوعية.»



وقال إنه توقف أمام عدد من النقاط في انتخابات النقابة، أولها أن «البلشي» تحرك في كل المؤسسات بحرية، لافتًا إلى أن كل رؤساء التحرير، بما فيهم رؤساء تحرير منتمين للشركة المتحدة، رحبوا به بغض النظر عن مواقفهم.



وأشاد بقول «البلشي» إنه سيخلع الرداء السياسي عند باب النقابة؛ حتى يمثل جموع الصحفيين، معربًا عن تقديره لدور الدولة والقضاء المصري في نزاهة العملية الانتخابية.



وتابع: «قضية البدل ليست رشوة للصحفيين بل حق لهم»، مضيفًا: «هذا الحق وجد أيام الكاتب الصحفي يحيى قلاش، والدولة على الحياد فيما يتعلق بذلك، خلال كل اللحظات التي تدار فيها الانتخابات».



وأكد أن اختيار نقيب الصحفيين لم يكن عقابيًا أو لصالح تيار سياسي بعينه، بل جاء على أسس نقابية، قائلًا إنه ربما هناك ملاحظات حول إدارة أحد الأطراف للحملة الانتخابية، لكن الاختيار كان نقابيًا في النهاية.