وزير الري يصل إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة عقد المياه

وصل وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، يوم الإثنين، إلى نيويورك، على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" والمزمع عقده خلال الفترة (٢٢ - ٢٤) مارس الجاري.

وكان في استقبال وزير الري، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير أسامة عبد الخالق.

والتقى سويلم، يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني للمؤتمر، حيث ناقشا الترتيبات الجارية للقيادة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث "المياه والمناخ" .

ومن المقرر أن يعقد وزير الري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع العديد من الوزراء وكبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه.

يذكر أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" يستهدف استعراض دول العالم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه (٢٠١٨ – ٢٠٢٨) " وتحديد العقبات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال.

ومن المقرر مناقشة خطة عمل مبادرة "التكيف في قطاع المياه"، والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27.