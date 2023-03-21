الخميس أول أيام رمضان في البحرين والكويت وسوريا

أعلنت هيئتا الرؤية الشرعية في مملكة البحرين والكويت، أن يوم غد الأربعاء، المكمل لعدة شهـر شعبان ثلاثين يوماً، وأن الخميس 23 مارس 2023م، أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

وقال المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية، إن يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، إن غدا الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، أن يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وحدد ديوان الوقف السني العراقي، بعد غد الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الديوان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، مساء الثلاثاء، إن «الهيئة العليا لرؤية الهلال بديوان الوقف السني حددت الخميس المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك».

بينما أعلنت المحكمة العليا السعودية يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، المكمّل للثلاثين من شهر شعبان والخميس غرة شهر رمضان 1444 هـ.

كما أوضحت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن يوم غدٍ الأربعاء المتمم لشهر شعبان من عام 1444هـ، ويوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان المبارك.