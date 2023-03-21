أمين الناتو يحث الصين على عدم تسليح روسيا فى الحرب ضد أوكرانيا

حذر ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو، الصين من إمداد روسيا بالأسلحة فى خضم العملية العسكرية في أوكرانيا لأن هذا "سيكون دعما لحرب غير شرعية".

وقال ستولتنبرج إن حلف شمال الأطلسي لم ير "أي دليل" على أن الصين تقدم أسلحة لكن الحلف "رأى بعض الدلائل على أن ذلك كان طلبا من روسيا".

وذكر الأمين العام للحلف أن تقديم الأسلحة هى "مسألة (يجرى حاليا) النظر فيها في بكين"، وحث الصين على عدم الإقدام على ذلك، مضيا أن هذا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب.

وأوضح ستولتنبرج أن الاجتماعات التى تعقد على مدى 3 أيام بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين في موسكو "تأتى فى إطار نمط" تقارب صينى – روسى آخذ فى التنامى على نحو متزايد في السنوات الأخيرة.

وكان ستولتنبرج صرح فى أواخر فبراير الماضى بأن الحلف رأى مؤشرات على أن الصين تفكر في إمداد روسيا بالأسلحة وحذر بكين من اتخاذ أي خطوة من هذا النوع.