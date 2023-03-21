سفيرة الطفل بحياة كريمة: تكريمي من الرئيس السيسي مفاجئة شجعتني لاستكمال المشوار

قالت سماح أبو بكر عزت، سفيرة شئون الطفل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن تكريم الرئيس السيسي لها كان مفاجئة، ولم يتم إبلاغها بالتكريم منذ فترة طويلة، ولم تكن متابعة، إلا أن أحد المسئولين تواصل معها من خلال الهاتف.

وأوضحت "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا التكريم أسعدها، كما أن مشاركتها في مبادرة "حياة كريمة" أحد الأسباب في تكريمها، حيث أن مشاركتها في المبادرة أسعدها؛ لأنها تتعامل مع الأطفال في كافة المحافظات.

وأشارت سماح أبو بكر عزت، إلى أن تكريم اليوم يدل على أن الأطفال في بؤرة الضوء وفي أهم أولويات القيادة السياسية، مؤكدة أن هذا التكريم شجعها ودعمها بكل المعاني التي كانت تنتظرها.