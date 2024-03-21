وزيرة التخطيط تتوجه بالشكر إلى الرئيس السيسي: نحتاج المنظومة القيمية التي ترسيها بشدة

توجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التمكين السياسي والاقتصادي الواضح للمرأة.

وأضافت في كلمة خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، اليوم الخميس: «بصفتي أم وأستاذة جامعية عشت فترة طويلة من حياتي وسط الشباب، وأشكر حضرتك على الخطاب الرئاسي والرسالة المجتمعية في كل مناسبة التي تؤكد الاحترام الشديد وتقديرك الشديد لدورها ومكانتها سواء في البيت أو العمل، وتقديرك لكفاءتها».

وأكملت: «المنظومة القيمية التي ترسيها الخاصة باحترام المرأة ووضعها في المجتمع أهم منظومة نحتاجها لبناتنا وأولادنا، يكفي أنك من أطلقت على المرأة المصرية عظيمات مصر».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، صباح اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتتضمن فعاليات الحفل تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار دعم الرئيس السيسي وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.

وفي وقت سابق، هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريات بمناسبة عيد الأم والذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس: «إلى الصديقة الرفيقة، والحكيمة، والسند الذي نتكئ عليه طوال حياتنا، إلى من تعطي بمشاعر متجردة من أي مصالح.. إلى كل أم.. وكل سيدة أصيلة.. كل عام وأنتِ بخير».