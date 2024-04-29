قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجعله يخسر الحرب الدائرة حاليا، واصفا إسرائيل في عهده بأنها أصبحت منبوذة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الصفدي: «الجميع يريد سلاما قائما على حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ويجب أن تعلن إسرائيل التزامها بالسلام العادل والشامل، لكن من الواضح أن نتنياهو لا يريد السلام»، وفق وكالة الأناضول.

وتساءل الوزير الأردني: «هل سيسمح لنتنياهو أن يرمي المنطقة إلى الدمار، أو أن يقر بحل الدولتين ويعمل مع الجميع؟».

وشدد الصفدي على أن الأردن يدعم الإفراج عن الأسرى (يقصد المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية)، مشددا على أن الوصول لهذه المرحلة لن يتم إلا بإرساء هدنة في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير الأردني أن حركة حماس فكرة لا يمكن نسفها، وأنها لم تشعل النزاع الدائر منذ أشهر في قطاع غزة.