مدير منظمة الصحة العالمية: التاريخ سيحاكمنا بشأن معاناة أطفال غزة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، إلى السماح بوصول "فوري وغير مقيد" للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا إن "التاريخ سيحاكمنا بشأن ما يعانيه أطفال غزة".

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس" لمدير الصحة العالمية، تعليقا على فيديو أعدته المنظمة، يعرض حالة الطفل رفيق دغمش (16 عاما) من مدينة غزة شمال القطاع، والذي يعاني من سوء تغذية حاد.

وقال جيبريسوس: "رفيق واحد من العديد من الأطفال والشباب في شمال غزة الذين يتضورون جوعا ويعانون من إصابات خطيرة".

وأضاف: "سيحاكمنا التاريخ جميعا بسبب ما يعانيه هؤلاء الأطفال"، وفقا لوكالة الأناضول.

ودعا مدير الصحة العالمية إلى "وقف إطلاق النار، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع" إلى القطاع المحاصر.

وفي الفيديو، قال الدكتور علي الغليض، إن الطفل رفيق "وصل إلى مستشفى الشفاء وبه إصابات خطيرة في أنحاء جسده، أخطرها إصابة في القدم أدت لاحقا إلى بترها".

وأوضح الغليض أن حالة سوء التغذية التي وصل إليها رفيق كانت "نتيجة نقص الأغذية التي من المفترض أن يتناولها، والتي لا تتوفر حاليا في شمال قطاع غزة".

بدوره، قال رفيق: "لما أطلب لحم أو خضار أو فواكه، فلا أجدها، ولا أستطع النوم ليلا سوى ساعة أو ساعتين".

وتابع: "أنا تعبت في حياتي، وبدأت أتمنى الموت بدلا من هذا العذاب".