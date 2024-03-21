تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الأزمة الاقتصادية وكيفية تعامل الدولة معها، وذلك ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، اليوم الخميس.

وقال الرئيس السيسي، إن الأوضاع في مصر تتحسن، مشيرًا إلى أنها ستتحسن بفضل الله وبالجهد والخطة الموضوعة لتجاوز الأزمة.

وأضاف: «بفضل الله إحنا في وضع الأمور تتحسن وستتحسن بفضل الله وبالجهد والخطة الموضوعة، ربنا سبحانه وتعالى بيساعد اللي يساعد نفسه».

وأشار إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة، معقبًا: «بدون شك أعترف الفترة اللي فاتت كانت صعبة لكن الفترة دي تجاوزنها وبقا في استقرار في كل شيء».

ونوه أن التحسن سيكون بطيئًا، مضيفًا: «إن شاء الله الأمور ماشية لكن التحسن هيكون بطيء عشان أكون منصف معاكم، لكن هنكون أحسن من الأول».

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس السيسي، أن الدولة تركت الأسعار لآليات السوق الحر خلال السنوات الماضية، حتى تمنح الفرصة أمام الجميع، خاصة القطاع الخاص.

وذكر أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع الدولة إلى إحياء موضوع الاحتكار، أو تخصيص موارد مالية للدولة من أجل شراء السلع وضخها في الأسواق.

وأكمل: «نحيي موضوع الاحتكار والمؤسسات المعنية بالأمر أو في الحكومة تخشوا تاخدوا 2 و3 مليارات لشراء السلع والدولة تقوم بدور لتحقيق التوازن في السوق».

واستطرد: «لن أشكك في ذمم أو ضمائر أو وطنية أحد، دي بلدنا كلنا، يعني تعمل كده وبعدها تطلع الحج وتطلع زكاة، بتطلع من أنهي مال؟! مبقولش إن حد وحش، لكن إحنا اللي بنوفر لهم الدولار».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، صباح اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتضمنت فعاليات الحفل تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار دعم الرئيس السيسي وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.

وفي وقت سابق، هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريات بمناسبة عيد الأم والذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس: «إلى الصديقة الرفيقة، والحكيمة، والسند الذي نتكئ عليه طوال حياتنا، إلى من تعطي بمشاعر متجردة من أي مصالح.. إلى كل أم.. وكل سيدة أصيلة.. كل عام وأنتِ بخير».