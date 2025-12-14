المستشار الألماني: هجوم سيدني معاد للسامية ويمس قيمنا المشتركة

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إنه يشعر «بالصدمة والذهول» بعد حادث إطلاق النار في سيدني الأسترالية.

ووصف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي بالتزامن مع عيد الأنوار اليهودي «حانوكا» بأنه «معادٍ للسامية».

وأضاف: «هذا هجوم على قيمنا المشتركة. يجب علينا مكافحة معاداة السامية، هنا في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم».

وأفادت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الأحد، بسقوط 12 قتيلا، بينهم أحد منفذي الهجوم، وأصيب آخرون، في إطلاق نار على تجمع يهودي بمنطقة شاطئ «بوندي» الشهير قرب مدينة سيدني.

وفور الحادث، أعلنت السلطات الأسترالية عن عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة سيدني، ولاحقا أعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال شخصين.

وأعلنت الشرطة تفكيك عدة عبوات ناسفة بدائية تم العثور عليها في سيارة بالقرب من موقع إطلاق النار. وأضافت: «نحقق الآن في احتمال وجود منفّذ ثالث لهجوم سيدني».

وأوضحت أن أكثر من ألف شخص كانوا في الفعالية التي وقع فيها إطلاق النار. فيما اعتبر مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مال لانيون، أن إطلاق النار في شاطئ بوندي كان «حادثاً إرهابياً».

وقال شهود إن إطلاق النار الذي وقع على الشاطئ الشهير استمر حوالي 10 دقائق، ودفع رواد الشاطئ للتفرق على الرمال، وإلى الشوارع والحدائق القريبة.