وفدان أمريكي وأوكراني يلتقيان في برلين لبحث خطة السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• من المنتظر أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المحادثات

عقد وفدان رفيعا المستوى من الولايات المتحدة وأوكرانيا، الأحد، لقاء في العاصمة الألمانية برلين لبحث مقترح خطة السلام.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، وصل صباح الأحد، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، إلى فندق وسط برلين.

فيما استقبل غونتر زاوتر، مستشار المستشار الألماني فريدريش ميرتس للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الوفد الأوكراني في مقر المستشارية الاتحادية بالعاصمة برلين.

وتوجه زاوتر والوفد الأوكراني إلى الفندق الذي يقيم فيه الوفد الأمريكي لعقد اللقاء.

كما وصل إلى برلين الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش العامل في الجيش الأمريكي، وذكر متحدث باسمه أن غرينكيفيتش يشارك في المحادثات لتقديم المشورة العسكرية للمفاوضين الأمريكيين في إطار مبادرات ترامب للسلام.

ومن المنتظر أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المحادثات لاحقا.

كما من المتوقع أن يلتقي زيلينسكي الاثنين في برلين بالمستشار ميرتس وعدد من القادة الأوروبيين.

وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

جاء ذلك عقب مباحثات في جنيف، بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، لمناقشة خطة ترامب الهادفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومؤخرا نشرت وكالة "أسوشييتد برس" نسخة من خطة مكونة من 28 بندا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.