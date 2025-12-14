رئيس المركز العربي الأسترالي: هجوم سيدني يحمل دوافع دينية قائمة على الكراهية

قال الدكتور أحمد الياسري، رئيس المركز العربي الأسترالي، إن حادث إطلاق النار الذي وقع في منطقة شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسترالية استهدف تجمعًا احتفاليًا للجالية اليهودية خلال ما يُعرف بعيد الحانوكا.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق «zoom»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن الحكومة الأسترالية الفيدرالية، عبر بيان لرئيس الوزراء، أشارت إلى أن الهجوم يبدو منظمًا، فيما لا تزال تفاصيل الحادث قيد التحقيق من قبل السلطات المختصة، بعد أن انتهت العملية ميدانيًا.

وذكر أن القراءة التحليلية الأولية تشير إلى أن الهجوم يحمل دوافع دينية قائمة على الكراهية، في ظل حالة الاستعداء المتزايدة ضد الجاليات اليهودية عالميًا، والتي ارتبطت بشكل مباشر بالسياسات الإسرائيلية وما تشهده غزة من عمليات عسكرية وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس المركز العربي الأسترالي، إلى أن وقع الحادث كان صادمًا على المجتمع الأسترالي عمومًا، وعلى الجالية اليهودية بشكل خاص، لاسيما مع اقتراب موسم الأعياد وامتلاء شوارع سيدني بالمواطنين.

وشدد الياسري، على أن الجاليات العربية والإسلامية في أستراليا ترفض بشكل قاطع أي استهداف للجاليات الأخرى، مؤكدًا أن أستراليا بلد يقوم على التعددية الثقافية واحترام الأديان، وأن العنف لا مبرر له تحت أي ذريعة.