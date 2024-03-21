استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عمليتين في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الأربعاء/الخميس، مقتل فلسطينيين اثنين، برصاص قوات إسرائيلية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

وقالت الوزارة إن "شهيدين برصاص الاحتلال وصلا إلى مستشفى طولكرم الحكومي من مخيم نور شمس"، وفقا لوكالة (معا) الإخبارية الفلسطينية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات إسرائيلية "تمنع طواقمنا من الوصول لموقع القصف داخل مخيم نور شمس".

وأضافت: "إحدى الآليات المتواجدة على شارع السكة تقوم بإطلاق النّار على المنازل المتواجدة بالشارع".

كانت تقارير قد أفادت بأن القوات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية أطلقت النار على فلسطينيين أثناء مشاركتهم في تشييع جنازة ثلاثة شبان قتلوا في وقت سابق الأربعاء في غارة بمسيرة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة أيضا.

وذكر موقع "فلسطين كرونيكل" الفلسطيني الصادر من أمريكا أن قوات السلطة الفلسطينية أطلقت النار على المشاركين في جنازة في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، مما نتج عنه إصابة خمسة أشخاص، أحدهم أصيب برصاصة في الرأس.

وهتف المشاركون في تشييع الجنازة ضد السلطة الفلسطينية واتهموها بالتعاون مع إسرائيل، في الوقت الذي طالبوا فيه بإطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين من سجون السلطة الفلسطينية.

واستمرت الاشتباكات في جنين حتى ساعات المساء.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، قولها إن طواقمها "نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالخطيرة".