الشرطة الهولندية: إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية

قالت الشرطة الهولندية إنه تم إلقاء جسم مشتعل على السفارة الإسرائيلية في لاهاي، صباح يوم الخميس‭‭‭ ‬‬‬وإنها ألقت القبض على مشتبه به.



وذكرت الشرطة، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، أنه لم يصب أحد خلال الواقعة التي يجري التحقيق فيها، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.



وكانت هولندا قد عززت الوجود الأمني عند السفارة الإسرائيلية في لاهاي بعد تلقي تهديدات.



وفي يناير، تم العثور على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في السويد، وأجري تحقيق في الأمر على أساس الاشتباه في أنه "جريمة إرهابية".