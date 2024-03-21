نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بشهر رمضان المبارك.



ونفذ قسم المواهب بالفرع، ورشة تصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم بالتعاون مع بيت ثقافة 26 يوليو، تم خلالها التعبير عن مظاهر الشارع المصري في شهر رمضان باستخدام الألوان المتنوعة على الكانسون الأبيض، تحت إشراف سحر الملاح.



وأقيمت في قصر ثقافة الأنفوشي ورشة لذوي القدرات الخاصة لتصميم مسرح للطفل بقماش الخيامية، تلاها ورشة عمل موتيفات رمضانية تدريب الفنانة غادة طلعت.



فيما نفذت مكتبة الشلالات، ورشة تصميم شخصيات رمضانية وفانوس بخامات معاد تدويرها بجمعية علي بن أبي طالب تدريب الفنانة هيام مؤمن.



وأقيمت ورشة عمل فانوس بالخرز الكريستال تدريب هيام عبد الحميد ضمن نشاط نادي المرأة بقصر ثقافة برج العرب، وذلك استمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.



واختتم فرع ثقافة الإسكندرية، ورشة لمسة خضراء التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بحديقة الشلالات القبلية، وشارك الفرع بثلاثة عشر عملًا فنيًا تنوع ما بين اللوحات والجداريات، بحضور اللواء هشام لطفي رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والفنانة والأديبة منى عمر عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، ونخبة من الفنانين والمثقفين، وعدد من طالبات الأكاديمية البحرية.



وشاركت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، على مسرح مدرسة النصر للبنين، في حفل ذكرى مولد الفنان السكندري سيد درويش.



وقدمت الفرقة باقة متميزة ومختارة من أعمال "فنان الشعب" من أبرزها "أهو ده اللي صار، بنت اليوم، شد الزحام وأنا المصري".



وجاء ذلك بحضور كل من د. عربي أبو زيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعبد الحميد المصري مدير عام العلاقات العامة بالمديرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من الإعلاميين.