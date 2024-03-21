رئيس وزراء أيرلندا: النمسا والتشيك تمنعان دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، إن النمسا وجمهورية التشيك يحولان دون دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار في الحرب بين حماس وإسرائيل.

وأضاف فارادكار الذي أعلن استقالته أمس الأربعاء ولكنه باق في المنصب حتى تعيين خلف له، أنه يأمل أن يتمكن من إقناع البلدين للموافقة على دعوة موحدة من الاتحاد الأوروبي "لوقف إطلاق نار إنساني على الفور الذي يؤدي إلى الحل على أساس دولتين".

وقال المستشار النمساوي كارل نيمار إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعترف بالعنف الجنسي الذي مارسته حماس خلال هجمات السابع من أكتوبر في إسرائيل. وأضاف "مازال هناك مناقشة لا أستطيع فهمها صراحة".

وحث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الاتحاد الأوروبي على دعم وقف إطلاق النار، ولفت إلى أنه يجب إدانة سقوط ضحايا مدنيين في غزة مثل في أوكرانيا "بدون معايير مزدوجة"