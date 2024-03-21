الخارجية الفلسطينية: لا نرى نتائج ملموسة لجولات بلينكن المكوكية في المنطقة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن 167 يوما على حرب الإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني بمظاهرها كافة؛ بدءًا من استمرار ارتكاب إسرائيل المجازر الجماعية بالقصف الوحشي للمنازل والمنشآت فوق رؤوس المتواجدين فيها، أو من خلال إمعان دولة الاحتلال في سياسة القتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية ومنع إدخال المساعدات الإغاثية الإنسانية، أو عبر التدمير الشامل لجميع مناحي الحياة في قطاع غزة بحيث يتحول القطاع تدريجياً إلى منطقة غير قابلة للحياة البشرية، في مشهد إبادة مروع وغير مسبوق في تاريخ البشرية تفرضه القوة القائمة بالاحتلال بآلتها العسكرية وبالأسلحة المحرمة دولياً.

وأضافت في بيان، صباح الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في ظل هذا المشهد، يجري جولته المكوكية السادسة للمنطقة، ويكرر ذات المواقف التي تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، ويشدد على ضرورة حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام لهم، ويواصل التأكيد على التحذيرات الأمريكية من اجتياح رفح دون توفير الحماية اللازمة للمدنيين، وعلى الموقف الأمريكي الذي يتمسك بحل الدولتين وغيرها من الجهود والمواقف الأمريكية المرحب بها.

وأكملت: «ولكن وللأسف الشديد لا نلاحظ نتائج ملموسة تذكر لهذه الجولات المكوكية ونجاحات بشأن تنفيذ المواقف والمطالب الأمريكية، بل وتلاحظ الوزارة أنه ومع كل جولة من جولات بلينكن تلجأ إسرائيل لتصعيد عدوانها على شعبنا كما هو حاصل حالياً، حيث أعادت قوات الاحتلال احتلالها لمجمع الشفاء الطبي وقتلت أعدادًا كبيرة من المواطنين دون حسيب أو رقيب، واعتقلت المئات وتقوم بتعذيبهم بطريقة وحشية، كما أقدمت على تفجير المبنى التخصصي في المجمع».

وأشارت إلى التصعيد الحاصل بالقصف العشوائي لكل مكان وحركة داخل قطاع غزة، وكذلك التصعيد الإسرائيلي الحاصل في الاجتياحات الدموية للضفة الغربية المحتلة والتي خلفت في أقل من 24 ساعة 9 شهداء حتى الآن في جنين وطولكرم وبيت لحم والأمعري، الأمر الذي يترافق مع فشل دولي منقطع النظير في إجبار دولة الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها تجاه المدنيين الذين تحتلهم، وعدم التزامها أيضاً بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

ونوهت أن «الحكومة الإسرائيلية تستغل هذا الفشل والقدرة على الكلام وإطلاق التصريحات والمواقف لكسب المزيد من الوقت؛ لاستكمال تحقيق أهدافها الأساسية لعدوانها ضد شعب فلسطين، والتي تتمثل في تدمير كامل قطاع غزة وتفريغه أو أجزاء واسعة منه من الفلسطينيين دون مساءلة أو محاسبة أو عقاب».

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي البقاء في حالة انعقاد دائم للاتفاق على رؤية سياسية متكاملة وخارطة طريق تفصيلية محددة بسقوف زمنية؛ تبدأ بالوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار، وإنجاز صفقة التبادل بما يضمن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإطلاق مفاوضات حقيقية وبرعاية دولية للاتفاق على ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين، وبما يمكن المجلس من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب وحقوقه، وبما يلزم دولة الاحتلال على تنفيذ هذه الرؤية والانصياع لإرادة السلام الدولية.