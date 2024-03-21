تواصل الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن بكفرالشيخ وسط إقبال جماهيري

تتواصل الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ فى جميع مراكز ومدن المحافظة كل يوم منذ بداية شهر رمضان المبارك، وهي الدورة التى أطلقتها الأمانة المركزية على مستوى الجمهورية فى كرة القدم الخماسية، بمشاركة أمانات الشباب والثقافة والفنون والرياضة والإعلام.

وقال المحاسب أحمد علاء جعفر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، "لدينا دورة رمضانية متميزة بالمحافظة معظمها مقامة على ملاعب كرة قدم خماسية حديثة ضمن الملاعب التى أقامتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتى غطت معظم المراكز والقرى بشكل مبهج للشباب الذى كان لا يجد مكانا يمارس فيه الرياضة فتم إقامة الملاعب الخماسية وغيرها من المنشآت الرياضية الكبيرة فى جميع المحافظات".

وأوضح جعفر أن أهم ما فى دورة حزب مستقبل وطن الرمضانية هذا العام بكفرالشيخ، هو الحضور الجماهيرى من الشباب وكبار السن وغيرهم رغم عدم وجود مدرجات، مؤكدا أن إقبال المواطنين خاصة الشباب منهم على المباريات فإنه إلى جانب حب الجميع للرياضة يشير أيضا إلى أن حزب مستقبل وطن له شعبية كبيرة على أرض الواقع تزداد يوما بعد يوم خاصة خلال العام الأخير الذى شهد نشاطا ملحوظا على جميع المستويات، لافتا إلى أن النظام المؤسسي ومعرفة كل قيادى لدوره هو من أهم أسباب النجاح.