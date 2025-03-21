أبو ريدة يجتمع بمنتخب مصر قبل مباراة إثيوبيا

عقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا بلاعبي منتخب مصر في حضور الجهاز الفني بقيادة حسام حسام ، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة أثيوبيا المقرر لها في تمام الحادية عشر مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ ، وأكد أبو ريدة علي أهمية النقاط الثلاث للاستمرار في صدارة المجموعة و المنافسة علي التأهل للمونديال.

أضاف أبو ريدة أن الجيل الحالي من اللاعبين يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين و جهاز فني وطني قدير وأفضل لاعب في العالم محمد صلاح ، والجميع ينتظر منهم الكثير في الفترة المقبلة.