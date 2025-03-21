 مهاجم الدنمارك يستفز رونالدو باحتفاله الشهير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مهاجم الدنمارك يستفز رونالدو باحتفاله الشهير

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 21 مارس 2025 - 12:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 مارس 2025 - 12:06 ص

استغل الدنماركي راسموس هويلاند مهاجم الدنمارك تسجيله هدف فوز منتخب بلاده على نظيره البرتغالي ليقلد احتفال كريستيانو رونالدو قائد الأخير.

وسجل هويلاند هدفاً خلال مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، على ملعب باركن ستاديون، ليحتفل بطريقة رونالدو الشهيرة والتي خلالها يقفز في الهواء بعض الركض إلى أحد جوانب الملعب.

وسجل مهاجم مانشستر يونايتد هدف الفوز في الدقيقة 78، بعدما كان زميله في الفريق ذاته كريستيان إريكسن قائد الدنمارك قد أهدر فرصة التقدم في الشوط الأول بركلة جزاء حصل عليها المنتخب صاحب الأرض.

ويتقابل المنتخبان مرة أخرى في البرتغال يوم الأحد المُقبل بإياب الدور ربع النهائي، حيث سيحتاج المنتخب صاحب الأرض للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل لنصف النهائي.


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