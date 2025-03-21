منتخب إسبانيا يتعادل مع هولندا في مباراة مثيرة بدوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب إسبانيا مع مضيفه هولندا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب فينيورد في هولندا جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب هولندا.

وتمكن منتخب إسبانيا من التقدم في النتيجة بالدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب نيكو ويليامز، فيما أدرك منتخب هولندا هدف التعادل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 47، تمكن منتخب هولندا من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب تياني ريندرز، فيما أدرك منتخب إسبانيا هدف التعادل في الدقيقة 93، عن طريق ميكيل ميرينو.

وتُقام مباراة الإياب بين إسبانيا وهولندا يوم الأحد القادم، على ملعب ميستايا، حيث يحتاج الفريقان للفوز فقط من أجل التأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.