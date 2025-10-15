الرأس الأخضر تشترط المقابل المادي للمشاركة في دورة الإمارات الودية مع منتخب مصر

أكد باولو سانتوس، نائب رئيس اتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر، أن مشاركة منتخب بلاده في دورة الإمارات الودية، التي تضم منتخبات مصر وأوزبكستان وإيران، لم تُحسم بعد، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يتوقف على القيمة المالية المعروضة.

وقال سانتوس في تصريحات لبرنامج «الكلاسيكو»: «تلقينا بالفعل دعوة رسمية للمشاركة في دورة الإمارات، لكننا لم نتلق حتى الآن تفاصيل المقابل المادي الذي سيحصل عليه المنتخب، وهو ما سيحدد موقفنا من المشاركة».

وأضاف نائب رئيس الاتحاد أن منتخب الرأس الأخضر يعيش حالة من الحماس بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الحدث سيظل محفورًا في ذاكرة الكرة الوطنية، خصوصًا بعد التفوق على الكاميرون المرشح الأبرز في المجموعة.

واختتم سانتوس تصريحاته قائلًا: «التحضير للمونديال يحتاج إلى إعداد خاص وخطة دقيقة، وسنختار المباريات الودية بعناية لضمان أفضل استعداد للبطولة العالمية».