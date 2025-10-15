توغل 11 آلية عسكرية إسرائيلية في جنوب سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توغلت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء في بلدة الصمدانية الشرقية وقرية أوفانيا بريف القنيطرة في جنوب سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) أن "قوة للاحتلال، مكونة من ثماني مركبات عسكرية وآلية ثقيلة ودبابتين، توغلت من محيط تل كروم جبا باتجاه بلدة الصمدانية الشرقية ثم انسحبت بعد ساعات من التوغل، باتجاه مدينة القنيطرة المدمرة".

و أشارت إلى أن "قوة أخرى للاحتلال توغلت في قرية أوفانيا وقامت بعمليات مداهمة وتفتيش لمنزلين ثم انسحبت من البلدة".

بدوره أفادت الإخبارية السورية ، بعدم تسجيل أي اعتقالات جراء التوغل الإسرائيلي .

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.