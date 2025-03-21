رد الفنان أحمد السقا، على الانتقادات التي طالت مسلسل «شهادة معاملة أطفال» للفنان محمد هنيدي، مدافعا عن صديقه، قائلا: «كصديق، سآخذه في حضني.. ولن أسمح لأحد بالاقتراب منه».

وتابع خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة: «محمد هنيدي خارج أي تصنيف، هو سبب سعادة أجيال كاملة، وربنا جعله سببا لسعادة ناس كثيرة جدًا جدًا، وأنا واحد منهم، سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون».

ورأى أن الفنان محمد هنيدي كان بمثابة «رأس السهم التي نفذت وعبرت من ورائها باقي أجيال كاملة»، بدءًا من إسماعيلية رايح جاي مع الفنان محمد فؤاد، وصعيدي في الجامعة الأمريكية، وهمام في أمستردام.

وأشاد بتاريخ «هنيدي» الحافل بالإنجازات، قائلا: «تاريخ محمد هنيدي حدث ولا حرج، محمد هنيدي هو الطفل أو الرجل الذي توقف عمره عند 18 سنة، وهذا أحلى شيء فيه، بالإضافة إلى قلبه الأبيض وطيبته وكرمه، وأصله الطيب، وكما نقول عندنا في الفلاحين منفوح، ربنا مشاور عليه، الله أكبر».

وذكر أن «مهما حدث، سيظل محمد هنيدي هو محمد هنيدي»، مضيفا أنه يتابع المسلسل ويشاهد جميع أعماله ولا يفوت له أي عمل، لافتا إلى مشاهدته مسلسل «أرض النفاق» 13 أو 14 مرة.

وانتقد الناقد الفني طارق الشناوي، المسلسل، قائلا إن «العمل لا يواكب التغيرات التي طرأت على أسلوب الكوميديا في العصر الحالي»، معتبرًا أن الفنان محمد هنيدي ما زال يعتمد على أساليب تقليدية في الكوميديا التي تجاوزها الزمن.