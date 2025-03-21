مبادرة قيمنا من تراثنا تواصل أنشطتها التوعوية بمراكز شباب الأقصر

تواصل مديرية الشباب والرياضة في الأقصر فعاليات المبادرة القومية للتوعية الدينية والأخلاقية تحت شعار "قيمنا من تراثنا"، حيث نظّمت لقاءً توعويًا بمركز شباب البعيرات، التابع لإدارة شباب القرنة، بمشاركة 100 عضو من أعضاء المركز.

وتناول اللقاء نقاشات ثرية حول أهمية ترسيخ القيم الدينية السليمة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الانتماء الوطني عبر استلهام القيم الأخلاقية من الحضارة المصرية القديمة.

وأكد صلاح رشوان، مدير المديرية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بين النشء والشباب، بما يساهم في بناء أجيال واعية بقيمها الدينية والأخلاقية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ اللقاءات في مختلف مراكز الشباب في الأقصر لتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.