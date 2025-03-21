محمد ثروت: اعتزال محمد سامي خسارة كبيرة للدراما المصرية

أعرب الفنان محمد ثروت عن حزنه الشديد لاعتزال المخرج محمد سامي، مشيرًا إلى أنه قدّم أعمالًا درامية ناجحة لدى الجمهور العربي، متمنيًا أن يتراجع عن قراره.

وأكد ثروت أن سامي مخرج متمكن من أدواته، لافتًا إلى أن أعماله تشهد على ذلك، موضحًا أنه لن يعتزل الإخراج تمامًا، بل سيأخذ "استراحة محارب" لمدة عامين، معتبرًا ذلك خسارة كبيرة للدراما المصرية.

وكان المخرج محمد سامي أعلن اعتزاله الإخراج التلفزيوني، عبر منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك، وهو قرار غير متوقع في ظل حالة النشاط الفني التي يعيشها، حيث يعرض له مسلسلين في موسم دراما رمضان الحالي.