سباليتي بعد الهزيمة من ألمانيا: لا نريد أن تصبح الكرات الثابتة هوسًا لإيطاليا

أكد لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، أنه لا يريد أن تصبح الكرات الثابتة مشكلة ذهنية تؤثر على فريقه، رغم تلقي هدفين بهذه الطريقة خلال الخسارة أمام ألمانيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وعلق سباليتي بعد اللقاء قائلاً: "في بعض اللحظات افتقدنا الإيقاع المطلوب، بينما قدمت ألمانيا أداءً متسقًا طوال المباراة، نعلم أنهم أقوى في الكرات الهوائية، لذلك حاولت الدفع بـ(بيلانوفا)، لكنهم استغلوا الفرص بذكاء".

وأضاف: "صحيح أننا عانينا من الكرات الثابتة، لكن لا يمكننا الاستمرار في الحديث عن ذلك حتى لا يتحول إلى هوس يؤثر على الفريق".