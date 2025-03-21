رويترز: حماس وإسرائيل ستردان على مقترح مصر الجديد للتهدئة خلال ساعات

في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، أفادت وكالة "رويترز" أن إسرائيل وحركة حماس ستردان على مقترح مصري جديد خلال الساعات القادمة، يهدف إلى تهدئة الأوضاع المتفاقمة في المنطقة.

تأتي هذه التطورات بعد أن شهدت غزة تصعيدًا خطيرًا، حيث استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على القطاع بعد فترة هدوء دامت قرابة شهرين. أسفرت هذه الغارات عن سقوط أكثر من 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لتقارير الدفاع المدني في غزة. وردت حماس بإطلاق صواريخ على إسرائيل، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وفي تطور سابق، رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مقترحًا مصريًا لإنهاء الحرب في غزة، وفقًا لمصادر أمنية مصرية. إلا أن مسؤولين من الحركتين نفوا هذه المعلومات، مؤكدين عدم وجود مفاوضات دون وقف شامل للعدوان.

تستمر الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، حيث يسعى الوسطاء، بما في ذلك مصر وقطر، إلى إعادة الهدوء وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. ومع ذلك، تبقى الأوضاع على الأرض متوترة، مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات بين الجانبين.

في ظل هذه الظروف، يأمل الفلسطينيون في أن تسفر الجهود الدبلوماسية عن وقف فوري للعدوان ورفع الحصار المستمر على قطاع غزة، لضمان حياة كريمة وآمنة لسكان القطاع المحاصر.