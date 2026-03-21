محافظ مطروح يكرم الفائزات بلقب الأم المثالية برحلة عمرة

أحمد سباق
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 7:15 م | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 7:15 م

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، التهنئة لكل من السيدة سعيدة عبد المنعم عبد الخالق، لحصولها على المركز الأول كأم مثالية "أسرة بديلة" على مستوى الجمهورية، والسيدة سعاد السيد عبد الحميد، لحصولها على مركز متقدم في مسابقة الأم المثالية.

كما حرص محافظ مطروح على الاتصال بهن هاتفيًا، لتقديم التهنئة، معربًا عن تقديره الكبير لما قدماه من نماذج مشرفة في العطاء والتضحية.

وقرر المحافظ بمنح كلٍ منهن رحلة عمرة، تكريمًا لجهودهن وتقديرًا لدورهن الإنساني والمجتمعي، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للنماذج الإيجابية التي تمثل قدوة مشرفة لأبناء المجتمع.

