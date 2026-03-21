بوتين في رسالة تهنئة بعيد النوروز: روسيا شريك موثوق ومخلص لإيران

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برسالة تهنئة إلى القيادة والشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز، مؤكدًا متانة العلاقات بين موسكو وطهران، في ظل الظروف الراهنة.

وأكد الرئيس الروسي، في رسالته، أن روسيا ستبقى "صديقًا وفيًا وشريكًا موثوقًا" لإيران، مشددًا على دعم موسكو للشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة، متمنيًا له تجاوز الظروف الصعبة. وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم.

يذكر أن روسيا وإيران وقعتا في موسكو معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير عام 2025، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان ودخلت حيرز التنفيذ رسميا في شهر أكتوبر من ذلك العام.

وتنص المعاهدة، ومدتها عشرين عاما، على التعاون في كل المجالات الدفاعية والاقتصادية والطاقة ومواجهة العقوبات الغربية المفروضة على الدولتين.