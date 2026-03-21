ترامب يؤكد أن المفاوضات حول أوكرانيا تجري بشكل شبه يومي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تجري بشكل شبه يومي.



قال ترامب في حديث للصحفيين: "هذه المفاوضات تجري كل يوم تقريبا. نحن نحرز تقدما كبيرا".



في وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن فريق التفاوض الأوكراني سيعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه الأمريكيين في ميامي بالولايات المتحدة يوم السبت لبحث عملية السلام.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تشارك في الاتصالات بين أوكرانيا والولايات المتحدة التي أعلن عنها زيلينسكي.

ونوه بيسكوف بأنه تم تعليق أعمال الفريق الثلاثي المعني بالقضايا الأمنية التي تشمل روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا. ووصف بيسكوف هذا التعليق بأنه "ظرفي"، مشيرا إلى أن موسكو تأمل أن يكون مؤقتا.



منذ بداية العام، عقدت وفود من روسيا وأوكرانيا، بمشاركة الولايات المتحدة، ثلاث جولات من المفاوضات. وعُقدت آخر جولة في جنيف يومي 17 و18 فبراير.