الحرب في الشرق الأوسط وفوبيا ورق التواليت في اليابان

دعت الحكومة اليابانية مواطنيها إلى عدم شراء ورق التواليت بكثرة على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، كما حدث خلال أزمة النفط عام 1973 وجائحة فيروس "كورونا".



وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في بيان: "وفقا لجمعية مصنعي ورق التواليت المنزلي في اليابان، يتم إنتاج جميع ورق المرحاض تقريبا محليا، والمواد الخام المستخدمة في إنتاجه هي ورق النفايات واللب الذي يتم جمعه محليا".

وأشارت الوزارة إلى أنه "لا يوجد اعتماد يذكر على الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الإنتاج لا يتأثر بشكل مباشر".

كما أكدت السلطات وجود قدرة على زيادة الإنتاج. وجاء في بيان الوزارة: "نرجو منكم اتخاذ قرارات مدروسة بناء على معلومات موثوقة".

وعلى خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أعرب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان عن مخاوفهم بشأن احتمال ارتفاع أسعار ورق المرحاض. وغالبا ما تربط أزمة النفط عام 1973 في اليابان بنقص ورق المرحاض، حيث انتشرت شائعات عن نقص محتمل آنذاك، مما دفع المستهلكين إلى شرائه بكميات كبيرة وتخزينه. وقد تكرر وضع مماثل خلال جائحة فيروس "كورونا".



وتتواصل الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، التي دخلت يومها الـ22، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت عدة دول خليجية، إضافة إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز أمام السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي تعتبرها طهران داعمة للعمل العسكري ضدها