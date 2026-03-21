سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام الترجي التونسي متقدما بهدف دون رد، اليوم السبت، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

سجل محمود حسن تريزيجيه هدف الأهلي الوحيد بعد مرور عشر دقائق من المباراة التي تقام على ستاد القاهرة بدون حضور جماهيري.

سجل تريزيجيه الهدف بعد متابعة كرة عرضية من اليو ديانج التي ارتدت من حارس المرمى، البشير بن سعيد.

لكن الحارس التونسي الدولي أنقذ مرماه من ثلاث محاولات خطيرة بالتصدي لتسديدات قوية من تريزيجيه ومروان عطية وأحمد مصطفى زيزو.

في المقابل كان مصطفى شوبير يقظا في منع محاولتين للترجي بالتصدي لتسديدتين من جاك ديارا وحسام تقا.