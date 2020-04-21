محافظ الجيزة: رفع الحجر الصحي على قرية المعتمدية بكرداسة اليوم

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه سيتم خلال ساعات رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بمدينة كرداسة، والذى فرض علي القرية بناء على تعليمات وزارة الصحة عقب ظهور عدة إصابات فى 7 أبريل الجاري ولمدة 14 يوما، انتهت مساء أمس، وذلك حرصا علي سلامة المواطنين، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المحافظة انها، اتخاذ عددا من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، والتى شملن توصيل الأدوية لأصحاب الامراض المزمنة وألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضيى حرجة إلى المستشفيات، بالإضافة إلى توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديريات التموين والتضامن و الجمعيات الأهلية، لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة وتوفير منافذ من سيارات شباب الخريجين واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم.

وأضاف المحافظ، أن أجهزة المحافظة وفرت أي متطلبات للقرية وبما يلبي احتياجات للمواطنين.

كما كلف المحافظ كل من مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.

وقامت المحافظة بتوفير سيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الامنية والتنفيذية حتي الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.