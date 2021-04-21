موسكو تحذر من توريد أنقرة طائرات مسيرة لأوكرانيا

حذرت روسيا من خطورة توريد تركيا طائرات حربية مسيرة لأوكرانيا، وتأثير هذه الخطوة على التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، في تصريح صحفي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء: "سنعيد النظر في التعاون العسكري التقني مع تركيا في حال توريد أنقرة طائرات حربية مسيرة لأوكرانيا".

يُذكر أن وزير الدفاع الأوكراني أندريه تاران، بحث في شهر أبريل الجاري مع نظيره التركي خلوصي أكار، تزويد كييف بطائرات "بيرقدار" المسيرة الحربية التركية وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري الفني.

وتعليقا على هذا الأمر، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: "إن تصدير المنتجات الحربية التركية إلى دول أخرى معادية لروسيا هو أمر خطير".

وأضاف: "أن السلطات التركية والروسية ستناقشان القضية من خلال قنوات اتصال ثنائية خاصة"، مشيرا إلى أن تحليق طائرات قتالية تركية في سماء منطقة "دونباس" سيؤدي إلى الكثير من المشاكل".

يُذكر أن أوكرانيا اشترت من تركيا في عام 2019 عددا من طائرات "بيرقدار" بقيمة 69 مليون دولار، وتخطط كييف لتزويد هذه الطائرات بقنابل "MAM-L" عالية الدقة، التي تصنعها إحدى الشركات التركية.