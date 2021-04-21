الفلبين تسجل 9227 حالة إصابة جديدة و124 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الفلبينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 9 آلاف و227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 962 ألفا و307 حالات.

وذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 16 ألفا و256 وفاة بعد تسجيل 124 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

كما تعافى 19 ألفا و699 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية من إصابتهم بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 829 ألفا و608 متعافين. بينما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حتى الآن 116 ألفا و434 حالة، أو ما يمثل 1ر12% من إجمالي عدد المصابين.