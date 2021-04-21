الإسماعيلي يفرض السرية على معسكره السكندري

فرض عماد سليمان عضو اللجنة الفنية والمشرف على فريق الكرة، حظرا على كافة وسائل الإعلام بمعسكر الدراويش في الإسكندرية والمقرر انطلاقه اعتبارا من اليوم ويتخلله وديتين أمام فريقي فاركو وسموحة.

جاء هذا بغية فرض التركيز وتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والعمل على تحقيق الإستفادة المثلى من المعسكر المغلق، وذلك قبيل استئناف المشوار المحلي بمواجهة الإنتاج الحربى فى الأسبوع التاسع عشر في مايو القادم.

الجدير بالذكر أن عماد سليمان بالتنسيق مع الجهاز الفنى قد فضلوا عدم إذاعة وديتي القناة والشرقية لتجنب تشتيت ذهن اللاعبين والحفاظ على سرية الخطط والجمل الفنية وحينما تم اكتشاف عمل بث مباشر من قبل صفحة نادي الشرقية تم منع البث حيث كان الاتفاق مسبقا على تسجيل المباراة فقط بغرض عرضها على الجهاز الفنى للفريق الشرقاوي.