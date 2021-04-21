وزير النقل: تدريب العنصر البشري على التكنولوجيا الحديثة في مقدمة أولويات الوزارة

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه منذ أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية توليه حقيبة وزارة النقل، وضع في مقدمة أولوياتها الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب العنصر البشري على أحدث نظم التكنولوجيا، وكذلك إسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لمدة محددة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصري.

جاء ذلك تعقيبا على ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التشغيل والصيانة والاهتمام بالعنصر البشري.

وأشار الوزير، في بيان صادرة عن وزارة النقل، اليوم الأربعاء، إلى التعاقد مع شركة RATP الفرنسيه لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما تم التعاقد مع نفس الشركة لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، وجاري التفاوض مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل خطي مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، وسيتم التفاوض مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ مرسى مطروح)، بالإضافة إلى التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ وإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.

وأوضح الوزير، أن الاتفاق مع تلك الشركات العالمية يتضمن نقل الخبرات للجانب المصرى من خلال الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة لا تقل عن 90% في جميع المستويات الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد والتي تبلغ 15 سنة.

ولفت إلى التخطيط لإسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكة الحديد إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل، خاصة أنه سيتم توريد عدد 6 قطارات متكاملة من شركة تالجو الإسبانية كما سيتم إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة نوم والتي سيتم التعاقد عليها قريبا لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل قطارات النوم كما يجرى حاليا تحويل قطاع نقل البضائع بهيئة السكة الحديد إلى شركة مملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص كمرحلة تدريجية، وكذلك جاري تحويل بعض ورش السكة الحديد المتخصصة في إصلاح الجرارات والعربات إلى شركات؛ لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.

وفيما يخص العنصر البشري المؤهل، أكد وزير النقل تنفيذ خطة لانتقاء واختيار وتدريب وتأهيل العناصر البشرية الحالية، لافتا إلى وجود اهتمام كبير ومختلف وجديد كليا عما كان يتم قبل ذلك حيث تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعة من هذا المعهد العام الحالي.

كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديدة تماما تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمه حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية أما الفنيين فيتم تدريبهم في معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى كم يتم إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئة السكك الحديدية كما يتضمن أي تعاقد جديد مع الشركات الأجنبية بندا خاصا بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديده سواء كانت جرارات أو عربات جديدة.