البرازيل تسجل نحو 70 ألف إصابة جديدة بكورونا و3321 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 3321 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" و69381 إصابة خلال 24 ساعة.

وبلغ إجمالي عدد وفيات كورونا في البرازيل 378 ألفا و3 حالات، وإجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء 14 مليونا و43 ألفا و76 حالة حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء .

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.