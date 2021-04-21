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ألمانيا: إعطاء 22.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

برلين - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:49 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم إعطاء 22.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

 

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ661 ألفا و867 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 4 أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

 

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 16 أسبوعا.

 

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.2 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

 

ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 80 ألفا و680 حالة.

 

ومضى قرابة عام و12 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

 

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

 


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