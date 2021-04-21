نصائح تحمي جسمك من الجفاف خلال صيام رمضان

عدم شرب الماء أو أي سوائل أخرى خلال ساعات الصيام، قد يتسبب في إصابة الجسم بالجفاف؛ لذلك يجب تعويضه أثناء فترة الإفطار، ويمكن فعل ذلك بسهولة عن طريق تجنب بعض الأشياء والالتزام بأخرى.

ووفقًا لصحيفة "ذا ستار" الماليزية التي تصدر باللغة الإنجليزية، فإن الحفاظ على مستوى الرطوبة بالجسم، يساعد في إبقاء الإنسان نشيطًا أثناء الصيام، إضافة إلى أن ذلك يحمي من الصداع والخمول والإرهاق.

ويمكن أن يظل الجسم رطبًا على مدار شهر رمضان، من خلال بعض النصائح التي تحمي من الجفاف، وهي:

- تجنب الكافيين

الشاي والقهوة والنسكافيه، من أكثر المشروبات المفضلة التي تزيد اليقظة، لكن يفضل تجنبها قدر الإمكان خلال رمضان؛ لأنها تحتوي على مادة الكافيين التي تزيد من الرغبة في التبول، وبذلك سيفقد الجسم الماء، وهذا سيكون سببًا في الشعور بالعطش كثيرًا.

- تناول الفاكهة والخضروات

تناول الخضروات والفاكهة لا يفيد في تقوية الصحة فقط، لكنه يساعد أيضًا في ترطيب الجسم، لأن هذه الأنواع من الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الماء، وبذلك تكون طريقة جيدة وسهلة للحفاظ على رطوبة الجسم دون زيادة الوزن.

- تجنب الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة أو المالحة أو المليئة بالتوابل، تزيد من حاجة الجسم إلى الماء، ومع عدم القدرة على شرب الماء أو أي سوائل أخرى خلال الصيام، يمكن أن يتعرض الجسم للجفاف وهذا يتسبب في الشعور بالعطش الشديد والدوار والإرهاق؛ لذلك يفضل إعداد الطعام مع القليل من الملح والتوابل.

- شرب الماء على فترات

شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، تزيد من شعور الامتلاء وهذا سيجعل الإنسان غير قادر على شرب الماء مرة ثانية إلا بعد ساعات، ولذلك يجب تجنب فعل ذلك.

وأفضل طريقة للاستفادة من الماء والعصائر الطبيعية، هي شرب كمية مناسبة على مدار ساعات الإفطار، ويمكن تذكر الماء بسهولة عبر وضع زجاجة بالقرب من مكان الجلوس.

- تجنب الحرارة

التعرض للحرارة يتسبب في زيادة نسبة التعرق، مما يؤدي إلى فقدان الجسم للسوائل وهذا يقلل من نسبة الرطوبة، وفي حالة القيام بمجهود شاق خلال التعرض للحرارة، سوف يتسبب ذلك في العطش الشديد والإرهاق.