السعودية: كورونا تسببت في إغلاق 700 مسجد خلال 72 يوما

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية أنها أغلقت خلال الأيام الـ 72 الماضية 700 مسجد في جميع أنحاء المملكة بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وقالت الوزارة في بيان إنها أغلقت حتى الثلاثاء 23 مسجدا مؤقتا في 7 مناطق بعد ثبوت 23 إصابة بالفيروس بين صفوف المصلين، مشيرة إلى أن "مجموع ما أغلق خلال 72 يوما وصل إلى 700 مسجد"، معلنة "فتح 644 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".

وأوضحت أن من بين المساجد المغلقة 11 مسجدا بمنطقة الرياض رُصدت 11 حالة إصابة بها وستة مساجد بمنطقة القصيم ومسجدان بالمنطقة الشرقية ومسجد في كل من عسير والباحة والجوف وجازان.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 16 مسجدا، عشرة منها بمنطقة الرياض، واثنان بمنطقة جازان ومسجد في كل من مناطق الباحة والجوف وعسير والحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق الثلاثاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 407010 حالات ، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6846 حالة.