تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي وسموحة التي ستقام على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز.
انطلاق المباراة
تشكيل سموحة
حراسة المرمى: الهاني سليمان.
الدفاع: أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمود البدري – محمد الترهوني.
الوسط: محمد حليمو – محمد كناريا – عبد الكبير الوادي.
الهجوم: مصطفى فتحي – حسام حسن – أحمد عبد القادر.
تشكيل الأهلي
حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف.
وفي خط الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.
وفي الهجوم: محمد شريف.
ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي سموحة في المركز التاسع بـ24 نقطة.