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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الأهلي وسموحة التي ستقام على ستاد السلام، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز.

انطلاق المباراة

تشكيل سموحة

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمود البدري – محمد الترهوني.

الوسط: محمد حليمو – محمد كناريا – عبد الكبير الوادي.

الهجوم: مصطفى فتحي – حسام حسن – أحمد عبد القادر.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون - رامي ربيعة - أيمن أشرف.

وفي خط الوسط: حسين الشحات - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي سموحة في المركز التاسع بـ24 نقطة.